[Review VF] Blacking Out

Delcourt vient de publier une nouveauté assez originale, puisqu’il s’agit d’un comics, mais dans un format franco-belge. Le titre est Blacking Out, et nous allons voir si l’ouvrage a su tirer le meilleur des deux mondes.

Chip Mosher, le scénariste de l’album, travaille dans l’édition. Il a travaillé pour Boom Studios, et au moment de la création de Blacking Out, il gérait le contenu de Comixology, et notamment les Comixology Originals. Dans ce cadre, il s’est rendu à Angoulême, au festival internationale de la BD, et a découvert le format franco-belge, dont il est tombé amoureux. Il a voulu proposer une histoire dans un format semblable sur le territoire américain. Après s’être entouré d’une équipe artistique, il a lancé une campagne de financement participatif qui a réussi, et après sa publication aux Etats-Unis, l’album arrive finalement en France, comme l’aboutissement d’un parcours logique.

Blacking Out se déroule en Californie, aux Etats-Unis, et si aucune date n’est donnée, on l’imagine se dérouler aux environs des années 70. Conrad est un Ancien flic qui essaie de résoudre ses problèmes d’alcool, notamment en travaillant en tant que détective privé. Il est embauché par l’avocat du père de la petite Karen Littleton, accusé de l’avoir tué. Son boulot est simple, il doit disculper le père, mais Conrad va voir plus grand : il va se mettre en tête de résoudre cette affaire, et de trouver le coupable. Il le fait pour lui, s’imaginant comme étant sa chance de rédemption.

Le début de l’album est assez confus, car les auteurs ne veulent pas tout révéler rapidement. Les éléments se mettent toutefois en place, et nous comprenons enfin les grands enjeux de l’histoire. Il s’agit bien d’un polar qui s’affranchit de l’ambiance de ruelles sombres, et se place plutôt sous le soleil de la Californie. L’ambiance est donc dans la lignée de Reckless, même si le récit se veut plus intimiste, et se déroule dans une petite ville, où tout le monde se connaît.

Si l’histoire semble assez classique au premier abord, l’album vaut par ses quelques rebondissements impossibles à spoiler. Toute son originalité est là, et mérite vraiment la lecture. Le personnage de Conrad est bien travaillé, et le scénario est solide. Même si l’histoire et le thème de la rédemption sont déjà-vus, le récit se révèle suffisamment bien construit pour passer un bon moment de lecture. L’ambiance est aussi réussie, dure et brutale par moment, avec cet incendie en fond, loin d'être anodin, qui accompagne constamment le récit.

Au niveau du dessin, nous retrouvons Peter Krause, le dessinateur d’Irrécupérable publié aussi par Delcourt en France. Son style adopte celui du franco-belge, avec des planches très quadrillées, tout en restant moderne, avec quelques écarts qui dynamisent la narration. Le dessin est plutôt réaliste, sans être trop détaillé, avec une colorisation chaude et simple, donnant un peu un aspect dessin animé très agréable à l’œil.

L’album s’inspire finalement beaucoup du franco-belge, mais raconte une histoire bien américaine. L’ouvrage propose un moment de comics dans un format plus grand et plus ouvert, et donc une lecture assez singulière qui pourrait plaire autant aux amateurs de comics, qu’à ceux de franco-belge.