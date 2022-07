Un premier trailer pour Batman & Superman : Battle of The Super Sons

Après la bande-annonce de Green Lantern: Beware My Power qui doit sortir en juillet, c’est au tour du dernier film animé de cette année de se dévoiler à savoir Batman & Superman : BATTLE OF THE SUPER SONS.

Le pitch est simple, alors que Jon Kent découvre ses pouvoirs et la réelle identité de son Père qui est Superman . Il va rencontrer Batman et son fils Damian Wayne avec qui il ne s’entend pas très bien. Cependant, Starro va se mettre à posséder tout le monde, forçant Superboy (Jon Kent) et Robin (Damian Wayne) à devoir collaborer pour arrêter cette invasion malgré leurs différents.



Ce film se démarque des précédents pour ne pas utiliser de l’animation 2D, mais d’être entièrement en CGI.

Il devrait sortir en fin d'année sans plus de précisions.