[Sorties Comics] Vendredi 1er Juillet

Urban Comics



Pas de note

Lors du jour de l'attaque sur l'asile d'Arkham, Billy Sampson a perdu la vie. Et sa famille est bien décidée à se venger de celui qu'ils suspectent d'avoir initié le massacre : le Joker. Jim Gordon est également à ses trousses et le suivra jusqu'à Paris, malgré les embûches semées sur son chemin et la désapprobation de sa propre fille. Mais si on le Clown Prince du Crime était cette fois innocent du crime qu'on lui impute... Gordon pourrait-il risquer sa vie pour lui ?

Contenu vo : The Joker #7-9 + The Joker Annual #1

Prix : 15€