[Zap' MDCU] Sorties du 15/06/2022: Do a Power Bomb

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 15 juin! Chez Marvel, on continue de suivre X-Men Red et What If ? Miles Morales. Chez Dc Comics, on est retourné voir Jurassic League et I Am Batman . Chez Image Comics, on a testé Do a Power Bomb et on poursuit la lecture de Radiant Black. Chez Boom, on reste fidèle lecteur de Power Rangers.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) Loss Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Russell Dauterman Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Russell Dauterman





(1) Do a Powerbomb #1 Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Daniel Warren Johnson Couverture de Daniel Warren Johnson





(1) The Jurassic League Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Juan Gedeon Couverture de Juan Gedeon Ecrit par Daniel Warren Johnson Dessiné par Juan Gedeon Couverture de Juan Gedeon

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Unauthorized Ecrit par Kyle Higgins / Alec Siegel Dessiné par Eduardo Ferigato / Marcelo Costa Couverture de Eduardo Ferigato Ecrit par Kyle Higgins / Alec Siegel Dessiné par Eduardo Ferigato / Marcelo Costa Couverture de Eduardo Ferigato