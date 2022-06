Une date pour Vanish de Cates et Stegman

Vanish est une série de dark fantasy créée par le duo Donny Cates et Ryan Stegman, connu des lecteurs de Marvel pour leur saga Venom , Absolute Carnage et King in Black. Prévue pour sortir en août 2021, elle n'arrivera qu'en septembre, chez Image. La série suit Oliver Harrison, qui a tué la plus grande menace de son royaume lorsqu'il était enfant. Maintenant, il a une vie à peu près normale, sauf que c'est un toxicomane avec des problèmes mentaux. L'arrivée d'une équipe de super-héros va lui rappeler des souvenirs. L'idée des auteurs est de proposer de la fantasy pour adulte, sans filtre. Vanish #1 arrive le 7 septembre avec des couvertures de Stegman, Daniel Warren Johnson, Ed McGuinness et Greg Capullo. Vous trouverez une preview ci-dessous.