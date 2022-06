La fin de Giant Days en financement sur Ulule

Dernière ligne droite pour la série ! 1 an après la dernière campagne pour financer les volumes 4 et 5, Akileos lance un nouveau financement participatif pour terminer la série Giants Days. Pour les retardataires, on y suit un groupe d’amies étudiantes à la fac qui font face aux galères de jeunes adultes, que ce soit les histoires d’amour ou les révisions pour les examens, le tout avec humour et dans la bonne humeur !

Avec cette campagne, la série en version intégrale sera enfin complète en VF et pour les retardataires, vous pouvez profiter de l’occasion avec cette campagne pour acheter le tome 1 ou compléter les tomes qui vous manquent. Actuellement, le projet est déjà financé à 71% et il vous reste 13 jours pour y participer afin d’atteindre le palier des 100%.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la sortie, nous vous renvoyons sur la page du projet.

i