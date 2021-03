Giant Days IntÃ©grale tome 4 et 5 en financement participatif par Akileos

L’éditeur Akiléos lance une campagne de financement participatif sur Ulule pour publier les deux intégrales suivantes de la série Giant Days qu’Akiléos a entamé en 2020. Ces volumes sont inédits en VO vu que l'édition en Hardcover s’était arrêtée en 2018 au volume 3. Pour parler brièvement de Giant Days, c'est une série de comics tranche de vie qui a commencé en VO en 2015 et qui s'est fini en 2019 pour un total de 54 numéros. La série a connu des Specials ainsi qu'un Spin-off. On y suit avec humour la vie de 3 étudiantes (Esther, Susan et Daisy) qui vivent en collocation à la FAC.



En France, c'est Akiléos qui s'est chargé de l'édition du comics avec une première édition reprenant les TP VO en souple. Elle a commencé en 2017 puis s'est arrêté en 2019. Nous avons également eu une version intégrale et cartonnée 2020.

Pour toutes les informations du projet et l es contreparties , ainsi que plus de détails sur l a série nous vous renvoyons sur la page du projet .