Piracy en financement participatif par AkilÃ©os

L’éditeur Akiléos lance une nouvelle campagne de financement participatif sur Ulule pour publier un nouvel ajout de la maison d'édition EC Comics. À savoir la série anthologique Piracy parue en 1954 pour une durée de 7 épisodes. Composé essentiellement de récits maritimes, chaque numéro comportait de courts récits de 6-8 planches.

La maison d'édition EC Comics est connue aux Etats Unies pour avoir publié Tales from the Crypt, une série anthologique de récits d'horreur, ainsi que d'autres séries autour de la science fiction, du Thriller... Akiléos a déjà publié beaucoup de comics de cet éditeur et continue sur cette volonté de mettre en avant ce côté patrimonial en France.

Comme d'habitude, plusieurs contreparties seront proposées.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la série nous vous renvoyons sur la page du projet.