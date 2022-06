La nouvelle série Quantum and Woody en financement sur Ulule

Après plusieurs d’années d'absence en France le duo le plus drôle de l’univers Valiant (titre partagé avec Archer & Armstrong) revient pour un financement participatif. Cette fois-ci, c’est la série Quantum & Woody (2017) que Bliss Edition nous propose dans son intégralité en un seul volume.

De grandes responsabilités entraînent... une grande rivalité fraternelle !

Parfois, vous avez rendez-vous avec votre destin... et parfois, vous et votre frère adoptif êtes piégés dans l’explosion d’un laboratoire qui vous donne des super-pouvoirs. Eric et Woody Henderson (alias Quantum et Woody) doivent cependant «klanguer» leurs bracelets toutes les 24 heures s’ils ne veulent pas que leurs atomes se désintègrent ! Le soucis, c’est qu’ils ne sont pas en bons termes en ce moment, ce qui pose problème lorsqu’il s’agit de jouer aux super-héros. En effet, Eric connaît l’identité du père biologique de Woody... et il lui a caché ce secret pendant des années.

Cette fois-ci au scénario, on retrouvera Daniel Kibblesmith (Loki) et Eliot Rahal (Bleed Them Dry). Ils seront accompagnés de plusieurs dessinateurs dont Kano (The Delinquents), Francis Portela (Faith) et Joe Eisma (Riverdale). Ces 12 épisodes en plus de continuer des histoires toujours aussi loufoques, vont répondre à certaines questions laissées en suspens par le dernier volume. (Qu’arrive-t-il à la Chèvre ??)

Comme d'habitude, la campagne offre la possibilité de recevoir plusieurs contreparties. Ici la possibilité de recevoir les anciennes séries de Quantum and Woody ou des récits sur l'univers Valiant. Les habituels goodies (Marques-pages, prints), ainsi qu'une couverture exclusive sur Ulule de Dave Johnson (The Punisher Max) limitée à 150 exemplaires. À noter qu'à l'heure où j'écris ces lignes, le projet est déjà financé à 192% en à peine 5 jours, et qu'il ne reste seulement 6 couvertures collectors. Sans compter que suite aux décisions prises par Bliss Editions, seulement 250 exemplaires seront réservés aux contributeurices d'Ulule.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la sortie nous vous renvoyons sur la page du projet.