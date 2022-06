Joker 2 : une comédie musicale avec Lady Gaga ?

Le réalisateur de Joker , Todd Philips, avait confirmé il y a peu l'arrivée d'un second opus pour le film. The Hollywood Reporter a pu dénicher quelques informations supplémentaires, et pas des moindres. En effet, Lady Gaga serait en discussion pour rejoindre le casting du film. THR indique qu'elle incarnerait Harley Quinn , ce qui collerait avec le titre de travail de Joker 2, Folie à deux. L'autre information des sources du site est que Joker 2 serait une comédie musicale.

Si le premier film était proche d'un Taxi Driver, le second pourrait donc partir dans une autre direction tout aussi excitante. Bien entendu, il n'y a aucune confirmation officielle pour le moment, mais n'oublions pas que Phillips a produit A Star is born, avec Gaga et Bradley Cooper, producteur de Joker . Affaire à suivre !