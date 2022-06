The Old Guard 2 recrute Uma Thurman et Henry Golding

La suite du film The Old Guard avec Charlize Theron, tiré du comics éponyme, s'étoffe de deux nouveaux acteurs. La première est une excellente recrue, pusiqu'il s'agit d'Uma Thurman, l'actrice entre autres des Liaisons Dangereuses, de Robin des Bois, de Pulp Fiction, de Bienvenue à Gattaca ou de Kill Bill. L'autre acteur embauché est Henry Golding, que l'on a pu voir dans Crazy Rich Asians, Last Christmas ou L'Ombre d'Emily. Ils rejoignent donc Theron, et le reste du casting : KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor.

Le premier The Old Guard a été vu par environ 72 millions de comptes, et Netflix a donné son accord pour une suite en janvier 2021. Greg Rucka revient au scénario en adaptant le deuxième arc du comics, et la réalisation revient à Victoria Mahoney.