Une bande annonce pour The Walking Dead: Last Mile

Annoncé en mars par Genvid Entertainment et Skybound, le jeu vidéo The Walking Dead: Last Mile s'est montré pour la première fois hier en bande annonce. Le terme à utiliser n'est toutefois pas vraiment "jeu vidéo", mais plutôt MILE pour Massively Interactive Live Event (évènement massivement intéractif en direct). Les joueurs qui participeront au jeu en direct auront des mini-jeux à réaliser pour gagner des points d'influence qui permettront d'influencer sur les décisions à prendre tout au long du jeu. Les règles sont encore floues, mais le jeu arrive bientôt puisqu'il sortira le 11 juillet 2022 exclusivement sur Facebook Gaming.