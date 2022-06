Casey Jones rejoint Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge

Dans une récente bande annonce du jeu vidéo Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge, Casey Jones se bat au côté des autres tortues ninja indiquant que le personnage sera jouable, au même titre que Leonardo, Donatello, Raphael, Michaelangelo, Master Splinter et April O'Neil. Pour rappel, TMNT: Shredder's Revenge est un beat'em up jouable à 6 qui se veut proche du jeu culte TMNT: Turtles in Time sorti sur Super Nintendo à l'époque, donc avec un look retro. Bonne nouvelle, le jeu sortira le 16 juin sur PC, PS4/5, Switch, Xbox One/Séries, l'attente est bientôt terminée !