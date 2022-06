[Zap' MDCU] Sorties du 01/06/2022: Shadow War Omega

Carnage, The Closet et Road to Dark Crisis

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 1er juin! Chez Image, on a testé The Closet, une mini-série de James Tynion IV. Chez DC Comics, on a lu Road to Dark Crisis et Shadow War Omega. Chez Marvel, on a uniquement lu Carnage.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Shadow War Omega Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Stephen Segovia, Mike Henderson & Howard Porter Couverture de Jonboy Meyers Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Stephen Segovia, Mike Henderson & Howard Porter Couverture de Jonboy Meyers





(1) The Empty Place Ecrit par Ram V Dessiné par Roge Antonio Couverture de Kendrick Lim Ecrit par Ram V Dessiné par Roge Antonio Couverture de Kendrick Lim





(1) The Closet Part 1 Ecrit par Jales Tynion IV Dessiné par Gavin Fullerton Couverture de Gavin Pullerton Ecrit par Jales Tynion IV Dessiné par Gavin Fullerton Couverture de Gavin Pullerton

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE