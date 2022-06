[Sorties Comics] Jeudi 09 Juin

404 Comics



Pas de note

Lorsque Barney décroche un job d’été à Dead End, la maison hantée d’un parc d’attraction, il est ravi. Il pourra travailler aux côtés de sa meilleure amie Norma et, avec un peu de chance, il arrivera à infiltrer discrètement Pugsley, son bouledogue ! Mais Barney et Norma ne sont pas au bout de leurs surprises… La nuit, Dead End se transforme en portail vers les enfers, et tous les fantômes se réveillent !



Suivez Barney, Norma et Pugsley tandis qu’ils découvrent le monde surnaturel de Dead End, combattent des démons, des anges et des fantômes, voyagent à travers les époques, découvrent l’amour et les peines de cœur… et tentent de s’en sortir sains et saufs !

Prix : 11.95€