Si l'on sait que Dwayne Johnson allait incarner Black Adam depuis longtemps, le film sur le personnage s'est fait attendre. Nous nous rapprochons du but avec cette première bande annonce, qui nous montre un The Rock tout en muscle. L'anti-héros se dévoile, ainsi que des éléments de son histoire et des membres de la JSA. Black Adam sortira le 19 octobre 2022.