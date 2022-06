Un one-shot prequel à Dark Knights of Steel

On n'arrête plus la machine lorsqu'une série fonctionne, et on en a encore une fois la preuve avec Dark Knights of Steel , l'un des derniers récits hors continuité de DC Comics. L'éditeur annonce un numéro one-shot qui se situera dans le passé, et posera les fondations de cet univers de chevalerie dans lequel se retrouve les personnages emblématiques de DC Comics.

Dark Knights of Steel : Tales From the Three Kingdoms sera toujours écrit par Tom Taylor, accompagné de Jay Kristoff et C.S. Pacat, et sera dessiné par Nathan Gooden. Sortie annoncée au 7 septembre, pour le numéro qui fera 48 pages.