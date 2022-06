Bliss éditions annonce son planning pour la seconde moitié 2022

Alors que le financement de Visitor est en cours, Bliss Edition nous dévoile le programme des publications pour la fin d'année. Pour les comics de l'univers Valiant, les sorties seront partagées entre nouvelles et fin de séries.

En juillet, on verra le retour du duo loufoque Quantum et Woody avec la publication des 12 numéros de la relance de 2017 faisant suite à Quantum and Woody Must Die. Ce volume écrit par Daniel Kibblesmith (Valiant High), Eliot Rahal (Bleed Them Dry) et dessiné par Kano (Le Régne de Swamp Thing) répondra à des questions laissées en suspens par le précédent titre.

Ensuite, en août sera publié le 1er tome de la nouvelle série Ninjak, écrite par Jeff Parker (Aquaman) et dessinée par Javier Pulido (Robin Année un). On y suivra Ninjak échappant à une organisation qui cible les membres du MI-6. Espionnage et combats seront au cœur de cette relance avec une partie graphique qui dénote des récits précédents.

Enfin, la dernière série qui débutera en octobre sera The Harbinger qui remettra en avant Peter Stanchek cherchant à obtenir la rédemption. Cette série sera mise en scène par le duo de scénariste Collin Kelly et Jackson Lanzing (Kang The Conqueror) au scénario, avec Robbi Rodriguez (Spider-Gwen) aux dessins.

Ce planning voit aussi la fin de 2 séries commencées cette année. C’est le cas de la nouvelle série X-O Manowar qui se terminera au tome 2 toujours avec la même équipe créative. Même chose pour Shadowman qui se terminera en novembre, toujours avec Cullen Bunn au scénario, mais cette fois-ci accompagné de Pedro Andreo (Bloodshot) pour les dessins. Cependant, Bliss réserve une grosse surprise pour novembre avec l’arrivée d’un comics Valiant Old-School. À savoir Garth Ennis et Ashley Wood présentent Shadowman, qui contiendra toute la prestation de Garth Ennis (The Boys) sur le titre Shadowman ainsi que la mini-série Deadside écrite par Paul Jenkins (Hellblazer) et dessinée par Ashley Wood (Hellspawn). Pour l'anecdote, cette version avait inspiré le jeu vidéo Shadow Man qui a connu un remaster cette année.

Du côté des séries Jeunesse, on verra la publication de nouveaux titres avec Les Couleurs de l'Amour de M. Ellery et illustré par Reschke pour juillet. Tidesong par Wendy Xu en septembre. Enfin en novembre verra la publication du web-comic Cosmoknights d’Hannah Templer.

À noter aussi que l’éditeur à communiqué récemment sur l’augmentation des prix de leurs titres avec pour cause les ventes en librairie qui baissent, et les matières premières qui augmentent notamment à cause de la crise du Papier actuel. Ainsi que le catalogue Valiant Comics qui publie beaucoup moins de titres en VO depuis 2020. En conséquence, pour pouvoir continuer d’exister, l’éditeur pour les titres suivants va désormais appliquer un tirage unique et limité à 1000 exemplaires maximum, avec aucune réimpression. Dans le détail, ça fera 250 exemplaires réservés aux contributeurs.rices Ulule, dont 150 exemplaires en couverture Collector , et entre 500 et 750 exemplaires destinés aux librairies. Ainsi qu’un tarif en hausse en passant de 21 à 24 euros pour les ouvrages de 112 à 160 pages, et de 25 à 30 euros pour les couvertures Collector . Les titres à la pagination plus importante seront soumis à un prix spécifique, au cas par cas.

Par la même occasion, l'éditeur remercie chaleureusement les lecteurs fidèles qui permettent de continuer à faire vivre la maison d’édition.