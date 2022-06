[Zap' MDCU] Sorties du 25/05/2022: Teen Titans Academy

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 25 mai! Chez Boom Studios, c'est la fin de Power Rangers Universe et chez Valiant, c'est la fin de The Harbinger. Chez DC Comics, on a été voir le one-shot DC vs Vampires: Hunters et Action Comics, on continue de suivre l'event Shadow War avec Robin et Deathstroke Inc. et on a lu la conclusion de Teen Titans Academy. Chez Marvel, c'est la conclusion de Devil's Reign avec un numéro Oméga.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(1) The Promise Ecrit par Matthew Rosenberg Dessiné par Neil Googe Couverture de Jonboy Meyers





(1) Power Rangers Universe #6 Ecrit par Nicole Andelfinger Dessiné par Simone Ragazzoni Couverture de Dan Mora

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Part 6: Revenge Never Ends Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Paolo Pantanela Couverture de Jonboy Meyers





(1) Commencement Part 2 Ecrit par Tim Sheridan Dessiné par Tom Derenick Couverture de Tom Derenick

LES GRANDS DE L'INDé