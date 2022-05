Un jeu vidéo Justice League pour 2023

Il ne devrait pas y avoir un, mais deux jeux avec la Justice League l'année prochaine ! Après Suicide Squad : Kill the Justice League, DC Justice League pointe le bout de son nez, et assez différent. Le look des personnages très cartoon et déformé ne laisse pas de doute sur l'orientation familiale du jeu. On nous promet de l'action/aventure avec du coop à 2 offline. Ca rappelle du coup franchement les jeux Lego.

Le jeu est développé par PHL Collective, et édité par Outright Games. Prévu pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC, il sortira courant 2023. Les seules images dévoilées sont une courte bande annonce, nous montrant Superman , Batman, The Flash , Cyborg, Wonder Woman, Green Lantern et Aquaman :