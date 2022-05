Pluie de tie-ins pour A.X.E.: Judgment Day en août et septembre

Alors que chez DC, on est plutôt avare en tie-ins à l’event principal de l’année Dark Crisis, c’est totalement l’inverse chez Marvel qui continue de lier de nouvelles séries pour ce mois d’août et septembre à A.X.E.: Judgment Day. Les numéros 3 et 4 de la mini-série principale lanceront le second acte de l'event où des héros et vilains vont se faire juger pour leurs actes et leurs erreurs par le Céleste Progéniteur, qui est aussi la base actuelle des Avengers.





Parmi les titres des mutants qui n'avaient pas rejoint la fête, c’est cette fois-ci le titre Maraudeurs à partir du numéro 6 qui se mêlera à l’event où le Progéniteur va demander à chaque membre de l’équipe de justifier leurs vies. En parallèle, ils devront faire face à ORCHIS qui profite de l’event pour exterminer Krakoa. On verra aussi le titre Wolverine à partir du numéro 24, Wolverine et Solem devront faire face à la vengeance de la Hellbride, tout en subissant les révélations de l’event en cours. Sinon Immortal X-Men continuera d’être lié à l’event avec son numéro 6 qui s'intéressera à Sebastian Shaw. Même chose pour X-force avec Kraven qui continue de chasser l’équipe. Ainsi que pour le titre X-men et X-men Red.





Le titre suivant est par contre une surprise puisque ça sera le titre Fantastic Four qui sera lié à l’event le temps de 2 numéros. Ils ne seront pas écrits par Dan Slott (Spider-verse) qui officie sur le titre depuis 2018, mais par David Pepose (Savage Avengers). L'arc verra Invisible Woman défendre le Baxter Building et ses enfants d’Oubliette Midas dans une veine Die Hard d'après l'auteur. Autre surprise, c'est la série Amazing Spider-Man rejoint les festivités le temps d'un numéro. Eh oui, Spider-Man aussi se fera jugé pour son plus grand échec, la mort de Gwen Stacy . On retrouvera la même équipe créative habituelle avec Zeb Wells (Hellions) et John Romita Jr. (Actions Comics).

Enfin, le titre Avengers se joint aux hostilités, mais on ne retrouvera pas comme pour les Fantastic Four son scénariste attitré. Jason Aaron se fera remplacer par Mark Russel (Prez), et on ne verra pas non plus l’équipe habituelle puisque ça sera Hawkeye qui aura la vedette pour justifier son existence dans un numéro dessiné par Greg Land (Uncanny X-men).