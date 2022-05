[Zap' MDCU] Sorties du 04/05/2022: Archer and Armstring Forever

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 4 mai! Chez DC Comics, c'est la fin pour Suicide Squad et le (presque) début pour Flashpoint Beyond. On continue de suivre Shadow War dans Batman. En indés, c'est un grosse semaine avec Teenage Mutant Ninja Turtles chez IDW, Once and Future chez Boom, A Righteous Thirst for Vengeance chez Image et Archer and Armstrong Forever chez Valiant.

LES GROSSES SORTIES





(1) A Righteous Thirst for Vengeance #7 Ecrit par Rick Remender Dessiné par Andre Lima Araujo Couverture de Andre Lima Araujo





(1) The Clockwork Killer Chapter 1 Ecrit par Geoff Johns, Tim Sheridan & Jeremy Adams Dessiné par Xermanico & Mikel Janin Couverture de Mitch Gerads

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Defunded Part 2 Ecrit par Dennis Hopeless Dessiné par Jesus Merino, Eduardo Pansica & Julio Ferreira Couverture de Eduardo Pansica

LES GRANDS DE L'INDé





(1) Once and Future #25 Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Dan Mora Couverture de Dan Mora





(1) Archer & Armstrong Forever #1 Ecrit par Steve Foxe Dessiné par Marcio Fiorito Couverture de Bernard Chang