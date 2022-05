[Sorties Comics] Mardi 10 Mai

Akiléos



Pas de note

Le bal de fin d’année a lieu ce soir ! Amy décide de laisser de côté toute cette histoire sur Oliver pour se concentrer sur la soirée et sur Cassie.

Mais, depuis la visite de la créature fantomatique, une part d’Amy est comme éteinte. Comment contrer les pouvoirs de celui qui erre et qui attend ? Quant à Tammy, elle est tombée entre

les griffes de Saito et son équipe. Le bal prend un tour explosif, et la vérité sur Oliver est révélée : qui est-il, d’où vient-il et pourquoi autant de mystères l’entourent… Sauf que cette découverte fait d’Amy la nouvelle cible de l’organisation, et de Saito, qui ne recule devant rien.

Prix : 18€