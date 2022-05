Le Festival BD et imaginaires Le Rayon Vert fête ses 10 ans !

Après une édition 2020 annulée à cause de la crise sanitaire et substituée par la diffusion d’un artbook alimenté par les auteurs prévus ou amis. Après une édition 2021 réduite et décalée dans le calendrier habituel. Le Rayon Vert revient dans son format traditionnel, les 7 et 8 mai prochains.

Cette édition 2022 est déjà un événement en soi. Mais ça l’est davantage quand il s’agit du dixième anniversaire du festival ! En effet, cela fait depuis 2012 que le Centre Saint Michel de Volkrange à Thionville organise ce rendez-vous de la BD, dix ans donc, mais, fait rare, c’est aussi la dixième édition (celle de 2020 n’ayant pas eu lieu) !

C’est pour toutes ces raisons que nous serions ravis de vous y accueillir le week-end prochain, ou que vous en fassiez écho avant sa tenue.

Hisler BD notre partenaire libraire et nous avons invité de nombreux artistes à la hauteur de l’événement venus de France, Belgique, Luxembourg, des habitués et des nouveaux, des jeunes pousses et des vétérans, des professionnels et des amateurs, des scénaristes et des illustrateurs, en français ou en anglais, pour tous les goûts et pour tous les âges. Vous pouvez retrouver toute la liste sur notre site https://www.festivalbd-rayonvert.fr/ ou sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram.

Nous avons l’honneur de compter parmi eux, Sylvain Repos, jeune auteur déjà lauréat du Fauve des Lycéens d’Angoulême 2022 pour sa série “Yojimbot”, éditée chez Dargaud. Nous lui consacrons d’ailleurs une exposition au Puzzle de Thionville en partenariat avec la ville et le centre Jacques Brel. Le vernissage pour lequel vous trouverez en pièce jointe une invitation, est prévu le jeudi 5 mai. Une seconde exposition, manga cette fois-ci, sera visible sur place, à Volkrange. Il s’agit des reproductions d’originaux de la mangaka Paru Itagaki, autrice de la série à succès “Beastars” éditée en France par Ki-oon (à qui l’on doit l’exposition) et disponible en animé sur Netflix.

Suivent les animations inhérentes au festival, à savoir un concours de cosplay, un tournoi de jeux-vidéo, une conférence sur la figure iconique de Batman , une table ronde sur le Webtoon, une bataille de dessin, des quizz … le tout orchestré par Le Commis des Comics un Youtubeur spécialisé, aux 40 000 abonnés. Une soirée d'anniversaire est également prévue le samedi soir avec une scène musicale partagée par Le Club Dérathée (reprises ska-punk des génériques de dessins animés) et One MPC & Freddy Trigger (duo Electro vintage messin).

D’autres exposants s’ajoutent au programme, bouquinistes, artisans, spécialistes jouets pop-culture, spécialistes jeux de plateau, galeriste… ainsi qu’une buvette et un stand restauration sur place.