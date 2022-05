[Zap' MDCU] Sorties du 27/04/2022: Justice League #75

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 27 avril ! Chez DC Comics, c'est la fin de Justice League et de Trial of the Amazons et on continue de lire Shadow War dans Deathstroke Inc. Chez Marvel, on a testé la relance de Amazing Spider-Man et Knights of X et on poursuit la lecture de Punisher, Silk et Marauders. Chez Boom!, on approche de la conclusion de Power Rangers Universe. Chez IDW, on a lu la suite du crossover Godzilla/Power Rangers.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) Trial of the Amazons Finale Ecrit par Becky Cloonan, Michael Conradn Joëlle Jones, Vita Ayala, Stephanie Williams Dessiné par Adriana Melo, Elena Casagrande, Joëlle Jones, Skylar Patridge Couverture de Jim Cheung Ecrit par Becky Cloonan, Michael Conradn Joëlle Jones, Vita Ayala, Stephanie Williams Dessiné par Adriana Melo, Elena Casagrande, Joëlle Jones, Skylar Patridge Couverture de Jim Cheung





(1) Power Rangers Universe #5 Ecrit par Nicole Andelfinger Dessiné par Simone Ragazzoni Couverture de Dan Mora Ecrit par Nicole Andelfinger Dessiné par Simone Ragazzoni Couverture de Dan Mora

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(2) The Amazing Spider-Man #1 Ecrit par Zeb Wells Dessiné par John Romita Jr & Scott Hanna Couverture de John Romita Jr Ecrit par Zeb Wells Dessiné par John Romita Jr & Scott Hanna Couverture de John Romita Jr





(1) Part 1: Hated and Feared Ecrit par Tini Howard Dessiné par Bob Quinn Couverture de David Lopez Ecrit par Tini Howard Dessiné par Bob Quinn Couverture de David Lopez





(1) Silk #4 Ecrit par Emily Kim Dessiné par Takeshi Miyazawa Couverture de Jee-Hyung Lee Ecrit par Emily Kim Dessiné par Takeshi Miyazawa Couverture de Jee-Hyung Lee

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(3) Death of the Justice League Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Daniel Sampere Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Rafa Sandoval & Jordi Tarragona Couverture de Daniel Sampere





(1) Shadow War Part 3 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Paolo Pantanela Couverture de Jonboy Meyers Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Paolo Pantanela Couverture de Jonboy Meyers

LES GRANDS DE L'INDé