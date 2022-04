DC's Legends of Tomorrow à son tour annulée

Après Batwoman, c'est au tour de la série DC's Legends of Tomorrow de ne pas être renouvelée par la chaîne The CW, réduisant drastiquement son univers partagé du ArrowVerse, avec seulement The Flash et Superman & Lois qui auront droit à une suite.

Le show aura donc duré 7 saisons, sur 110 épisodes, ce qui reste remarquable et sans doute bien supérieur aux projections qui avaient pu être faites sur la durée de vie de la série. L'équipe créative de la série a tenu à laisser un message sur les réseaux, suite à cette annonce :

Bon, asseyez-vous. Ça va faire mal. On a été annulé. Ça a été le projet d'une vie pour nous tous. La petite série qui ne devait pas voir le jour, a grandi pour devenir la série qui pouvait être tout ce qu'elle désirait être... ça va beaucoup nous manquer de créer ce show, mais ça va surtout nous manquer de le faire ensemble et de le partager avec vous.

La série lancée en 2016 s'achève donc sur un dernier épisode qui n'était pas prévu pour être le final, et qui avait introduit le personnage de Booster Gold et présenté de nombreux cliffhangers, qui ne seront jamais résolus.