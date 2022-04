Le spin-off de The Walking Dead perd Melissa McBride

Même si la série mère The Walking Dead est prévue pour se finir cette année, la franchise n'est pas prête de s'arrêter et il y a encore de nombreux projets à l'horizon. Parmi eux, l'un des principaux est un spin-off centré sur le duo Carol Peletier/Daryl Dixon. Sauf que celui-ci est désormais remis en cause puisque l'on apprend que l'actrice Melissa McBride s'est détachée du projet, et n'y participera pas.

La raison annoncée est simple, le tournage de la série doit se dérouler en Europe cet été, un changement géographique que ne peut assumer l'actrice pour le moment. Et qui confirme au passage les plans de voir le duo quitter les États-Unis pour le continent européen à la fin de la série principale.

Rien ne dit que l'actrice en a définitivement terminé avec l'univers de The Walking Dead à la télévision, mais si ce projet doit avancer, il se fera sans elle, et devra sans doute être reconstruit autour de Daryl en solo.