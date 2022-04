La nouvelle série Shadowman en financement participatif sur Ulule

Nouveau financement de la part de Bliss Edition. Cette fois-ci, la campagne concerne le retour d'un personnage majeur de l'univers Valiant : Shadowman. Ce nouveau volume, accessible aux novices, reprend des éléments de la précédente série où le personnage retrouve un semblant de stabilité et peut remplir son rôle de protecteur contre les menaces du Deadside.

Êtes-vous prêts à vous aventurer dans le Monde des Morts ?

Jack Boniface, alias Shadowman, va devoir affronter les horreurs qui déchirent la fabrique de notre monde. Alors que des forces obscures ouvrent des portails partout dans le monde, Shadowman s’embarque dans une course contre la montre... mais quelque chose d’encore plus sinistre semble émerger de l’ombre

Pour ce premier tome de 4 numéros, on retrouve au scénario le vétéran Cullen Bunn (Moon Knight) connu pour ses récits d’horreurs qu’on retrouve retranscrit dans ce premier tome grâce au style hyper-détaillé de Jon Davis-Hunt (The WIld Storm). La série est en 2 tomes et la suite arrivera en novembre 2022.

Comme d'habitude, la campagne offre la possibilité de recevoir plusieurs contreparties. Soit des packs pour obtenir les anciennes séries de Shadowman ou des récits sur l'univers du Deadside. Les habituels goodies (Marques-pages, prints), ainsi qu'une couverture exclusive à Ulule de Tony Moore (Fear Agents) limitée à 150 exemplaires. À noter qu'à l'heure où j'écris ces lignes, le projet est déjà financé à 71%, et qu'il vous reste 14 jours pour participer à la campagne.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la sortie nous vous renvoyons sur la page du projet.