Sony annonce un film El Muerto avec Bad Bunny

Il y a de ces annonces que l'on ne voit pas (du tout) venir. Alors que Sony prépare plusieurs films spin-off à l'univers de Spider-Man , avec notamment Kraven The Hunter, ou encore Madame Web, un nouveau projet vient d'ajouter à la liste. C'est le personnage d'El Muerto, qui a été choisi pour être adapté, et il sera interprété par le chanteur Bad Bunny !

Le groupe Sony Pictures Entertainment a dévoilé l'information lors de la CinemaCon 2022, pour une sortie du film planifiée au 12 janvier 2024.

Parfois on est chanceux et on tombe sur le casting parfait. Nous pensons que les fans seront enthousiastes de la direction que vont prendre ces personnages de Marvel.