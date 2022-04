Un projet Spider-Man/Venom pour Marvel

Marvel a diffusé une image pour un projet qui réunira Spider-Man et Venom . Pour le moment, il est difficile de savoir ce que ce sera, s'il s'agit d'une mini-série ou d'un crossover. Les seules choses certaines, c'est que ça s'appelera The Dark Web, et qu'on en saura plus avec le fascicule offert lors du Free Comic Book Day le 7 mai prochain.

Le Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1 sera écrit par Zeb Wells, Al Ewing et Ram V, avec des dessins de John Romita Jr. et Bryan Hitch. Il permettra de débuter une nouvelle histoire pour la série Amazing Spider-Man de Wells et Romita Jr, mais mettra aussi des choses en place pour le run de Ewing, Ram V et Hitch sur Venom .