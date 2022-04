La nouvelle sélection Urban Comics pour l'opération d'été est dévoilée

L'éditeur Urban Comics renouvelle son opération d'été commencé en 2020. Cette fois-ci comme chez son concurrent Panini Comics cette année, l'opération est dédié à un seul Super-héros et au plus populaire : Je parle bien sûr de Super... ah, on me dit que c'est Batman car il vend plus que le Boy-Scout. (On peut aussi supposer que le film The Batman doit convaincre Urban de miser sur ce Super-héros cette année)

Comme pour les précédentes éditions, on retrouvera 10 récits culte sur Batman, car oui, il y en a encore ! :

- The Dark Knight Returns - Frank Miller (Ronin) (200 pages) .

- (Ronin) (200 pages) - Batman Année Un - Frank Miller & David Mazzucchelli (Daredevil par Frank Miller) (256 pages).

- & (Daredevil par Frank Miller) (256 pages). - Arkham Asylum - Grant Morrison (Final Crisis) & Dave McKean (Black Orchid) (128 pages).

- (Final Crisis) & (Black Orchid) (128 pages). - Batman Aventures - Dan Slott (Superior Spider-Man ) & Ty Templeton (Justice League Unlimited) (200 pages).

(Superior ) & (Justice League Unlimited) (200 pages). - Batman & Son - Grant Morrison & Andy Kubert (Flashpoint) (176 pages) .

- & (Flashpoint) (176 pages) - Batman Coeur de Silence - Paul Dini (Harley Quinn) & Dustin NGuyen (Descender) (184 pages).

- (Harley Quinn) & (Descender) (184 pages). - Batman : Terre-Un - Geoff Johns (Three Jokers) et Gary Frank (Doomsday Clock) (144 pages).

- (Three Jokers) et (Doomsday Clock) (144 pages). - Batman Sombre Reflet - Scott Snyder (Nocterra) & Jock (All-Star Batman ) (272 pages).

- (Nocterra) & (All-Star ) (272 pages). - Batman : Année Zéro - Scott Snyder , Greg Capullo (Batman Metal) & Rafael Albuquerque (American Vampire) (376 pages).

- , (Batman Metal) & (American Vampire) (376 pages). - Batman : Curse of the White Knight - Sean Murphy (Punk Rock Jesus) (248 pages).

Tous les titres seront disponibles à partir du 4 juin 2022 au prix habituels de 4,90€. On peut espérer pour l'année prochaine d'avoir une sélection plus diversifiée en terme de Super-héros (Surtout qu'à force Urban Comics aura bien publié tous les indispensables sur Batman).