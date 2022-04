Le point sur les sÃ©ries DC Infinite Ã  venir

Dans les annonces d'Urban Comics pour les mois à venir, MDCU à décidé de vous résumer les nouveaux ajouts à la collection DC Infinite à venir pour Août et Septembre.

Pour le mois d'août on aura seulement la suite de Flash Infinite qui continuera les aventures de Wally West qui a repris le rôle de Flash. Il contiendra The Flash #772-779. Il fera 224 pages pour 20 € et sortira le 26 août.

Ayant à nouveau endossé le costume de Flash , Wally West protège Central City des attaques de super-vilains. D'un naturel souriant et optimiste, il fait preuve de commisération envers ses ennemis, à l'exemple du dangereux Heat Wave. Mais l'apparition d'une étrange lance magique va remettre en cause sa bonne humeur. Transporté dans une autre dimension, il devra faire face à des menaces surnaturelles, laissant son épouse et ses enfants sans protection sur Terre...

En septembre, ça sera un mois dédié au Bat-verse avec pas moins de trois sorties liées cet univers ainsi qu'un nouveau tome de la série Wonder Woman Infinite : (Attention aux possibles spoilers pouvant venir des résumés de certains tomes, ils seront placés sous balises spoiler quand c'est le cas)

- On commence par le troisième et dernier tome de la série Joker Infinite qui aura au final connu une publication rapide en France. Il contiendra The Joker #10-14, sans plus de précision si le numéro 15 sera inclus dans ce tome. Il fera 144 pages pour 16 € et sortira le 2 septembre.

Attention Spoiler Attention Spoiler Après avoir été gravement blessé par la famille Sampson alors que ces derniers mettaient enfin la main sur le Joker , Jim Gordon semble laisser sa fille Barbara prendre sa place dans sa quête du Clown Prince du Crime. Mais ses mystérieux commanditaires ne le voient pas d'un bon oeil et s'apprêtent à dévoiler leurs réelles intentions... ainsi que leur véritable identité. Le Joker pourra-t-il survivre à l'assaut de ce groupe de l'ombre, d'une famille de cannibales, et de Vengeance, la clone de Bane que Gordon a lâché sur lui ?

- Ensuite, ce sont les suites de Batman Infinite et Nightwing Infinite qu'on retrouvera le 23 septembre. À noter que le tome 4 de Batman Infinite voit Joshua Williamson (Infinite Frontier) comme nouveau scénariste pour un arc de transition avant la reprise du titre par Chip Zdarsky, l'auteur du run actuel de Daredevil. Il contiendra Batman #118-121 + back-ups + #124 et fera 136 pages pour 16 €.

Attention Spoiler Attention Spoiler Tandis que Gotham célèbre sa survie à l'État de terreur, Batman se replie dans l'ombre. Mais ce terrain pourtant bien connu par le Chevalier Noir s'avère hostile alors que les abysses deviennent soudainement mortelles. Un bienfaiteur de Batman Inc. nouvellement apparu pourrait bien aider à y remédier, à moins qu'il n'en soit la cause ? Pour le savoir, Batman n'a d'autres choix que de plonger complètement dans les ténèbres de Gotham.

- Pour Nightwing, après Fear State on retrouve le personnage continuer son plan pour aider Blüdhaven et faire un crossover avec l'autre série de Tom Taylor Superman Son of Kal El. Il contiendra Nightwing #87-92 + Superman Son of Kal El #9 + Nightwing 2021 Annual #1 + Batman Urban Legends #10 et fera 248 pages pour 23 €.

A présent que le milliardaire Dick Grayson a dévoilé qu'il comptait utiliser sa fortune, héritée d'Alfred Pennyworth, pour faire de Blüdhaven une ville plus sûre, il est devenu l'homme le plus en vue de la ville. Mais également le plus recherché ! Il s'agit maintenant de réussir à ne pas trop attirer l'attention des foules, qu'il puisse continuer à opérer sous le costume de Nightwing sans prendre le risque de révéler sa double identité. Car avec les criminels Sans-Coeur et Blockbuster dans les rues, qui en ont fait leur cible numéro un, la ville a plus que jamais besoin de son justicier masqué !

- Enfin le 30 septembre verra l'arrivée du tome 3 de Wonder Woman Infinite qui contiendra l'intégralité du crossover Trial of the Amazons, premier event d'importance dédié aux tribus des Amazones. Le contenu VO sera le suivant : Road to Trial of the Amazons +Trial of the Amazons #1-2 + Nubia & The Amazons #6 + Wonder Woman #785-786 + Trial of the Amazons : Wonder Girl #1-2. Il fera 232 pages pour 20 €.