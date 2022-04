Harley Quinn est à l'honneur chez Urban Comics en Septembre

Parmi les annonces d'Urban Comics pour Septembre en plus du traditionnel Batman qui est mis en avant (septembre étant son mois). C'est la plus célèbre ex-acolyte du Joker qui aura un coup de projecteur ce mois-ci : Harley Quinn. Le personnage dont la popularité explose depuis quelques années grâce aux films, cosplay, comics et au dessin animé verra ses différentes incarnations chez l'éditeur pour septembre. 2022 marquant aussi les 30 ans du personnage étant crée en 1992.

On verra la série de la collection DC Renaissance bénéficier d'un traitement intégrale avec un premier volume correspondant aux 2 premiers tomes français pour 35 €. Ce tome marque le début du long run sur Harley Quinn scénarisé par Amanda Conner (Power Girl) & Jimmy Palmiotti (Jonah Hex). Contenu VO : Harley Quinn #0 + #1-13 + Secret Origins #4 + Harley Quinn : Futures End #1 + Annual #1 + San Diego Special.

On se tournera aussi vers la version du dessin animé Batman des années 90 où elle a été créée, avec Harley & ivy – d’amour & de ronces dans la collection DC Deluxe pour 16 €. Il contiendra plusieurs numéros mettant en scéne le duo Harley Quinn & Poison Ivy notamment le contenu VO suivant : Harley & Ivy #1-3 + Batman Adventures Annual #1 "24 Hours" + BATMAN ADVENTURES HOLIDAY SPECIAL #1 "The Harley & the Ivy" + Batman & Robin #8 + BATMAN: GOTHAM KNIGHT #14 "The Bet" + BATMAN BLACK AND WHITE #3 "Role Models".

Mais ça ne sera pas la seule version animée à bénéficier d'un comics chez Urban, puisque nous aurons un comics sur le dessin animé de 2019 avec la mini-série Harley Quinn: The Animated Series - The Eat, Bang, Kill Tour. Servant de pont entre la saison 2 et 3, l'histoire reprend directement après la fin de la saison 2, on retrouve Harley et Ivy en fuite pour échapper au commissaire Gordon, elles vont en profiter pour renforcer leur relation amoureuse. On retrouve au scénario Tee Franklin et au dessin Max Sarin, la dessinatrice de Giants Days.

Tous ces titres sortiront le 16 septembre (Sauf si décalage pour crise du papier vous connaissez la chanson, Batman Chronicles en a fait les frais).