Triple dose pour les 4 Fantastiques chez Panini Comics

Panini continue son Big News Vol 2, cette fois-ci consacrée aux 4 Fantastiques qui bénéficient d'un coup de projecteur, avec pas moins de trois publications à venir entre Août et Octobre.

On s'intéresse d'abord à la collection Marvel Omnibus qui trouve un nouveau souffle depuis quelques temps, puisqu'on n'aura pas moins de deux Omnibus dédié à la plus grande famille de l'univers Marvel.

On retrouvera en Août le second et dernier volume dédié à l'immense run de John Byrne (The Next Men) sur les 4 Fantastiques pour le contenu VO suivant : FANTASTIC FOUR (Vol. 1) #261-295 et ANNUAL #18-19, ALPHA FLIGHT (Vol. 2) #4, THING (Vol. 1) #10 et #19, et AVENGERS ANNUAL #14; et des extraits de SECRET WARS II #2, EPIC ILLUSTRATED #26-34, WHAT IF ? (Vol. 1) #36, WHAT THE-?! #2 et #10, THING (Vol. 1) #7, FANTASTIC FOUR ROAST, et FANTASTIC FOUR SPECIAL EDITION #1. Ce Volume voit notamment l'intégration de She-Hulk à l'équipe pour remplacer la Chose, Susan Storm devenir l'Invisible Woman et Mr. Fantastic être jugé pour ses crimes contre l'univers.

En Octobre, ça sera l'intégralité du run de Mark Waid (Kingdom Come, Flash) sur l'équipe qu'on retrouvera en Omnibus. On verra notamment l'équipe faire face à une violente bataille contre Fatalis et devoir en subir les conséquences. Le contenu VO sera le suivant : FANTASTIC FOUR (Vol. 3) #60-70, #500-524 et #500 DIRECTOR'S CUT.

Enfin, la dernière annonce concerne la publication du graphic-novel Fantastic Four: Full Circle écrit et dessiné par le grand Alex Ross (Justice). Il doit sortir en Août 2022 en VO et en France l'éditeur annonce, sans plus de précision, la fin de l'été.