Alex Ross sur un graphic novel Fantastic Four

Le très apprécié et reconnu Alex Ross va s'atteler à l'écriture et au dessin d'un roman graphique Fantastic Four, en collaboration entre Marvel et Abrams ComicArts. Intitulé Fantastic Four: Full Circle, l'histoire verra l'équipe composée de Reed Richards, Sue Storm, Ben Grimm et Johnny Storm forcée de voyager dans la Zone Négative, suite à une invasion de parasites sur Terre.

C'est le récit des Fantastic Four que j'avais envie d'écrire depuis des années, et graphiquement c'est l'une des plus grandes expérimentations que j'ai jamais tentée.

Le titre est annoncé pour août 2022, un harcover de 64 pages au prix de 24,99 dollars.