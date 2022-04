[Review VF] Spawn tome 20 : Tentation

Après les doutes sur la publication du tome 19, la série Spawn, en mode “archive”, continue son chemin, et atteint le tome 20, toujours chez Delcourt.

Jusqu’à récemment, les publications Spawn se résumaient chez Delcourt à principalement deux séries : la série Spawn qui reprenait depuis le tout début et rééditait ce qui avait été publié en kiosque chez Sémic, puis Delcourt, et la série sur la période actuelle, proche de l’édition américaine, qui a pris la suite des publications en kiosque. Cette dernière était d’abord Spawn - La Saga Infernale, puis elle a été relancée sous le titre Spawn - Renaissance. La série “archive”, la première, allait immanquablement finir par rattraper l’autre. C’est en effet ce qui s’est passé dans le précédent tome, le tome 19.

Le tome 19 contenait les tomes 1 et 2 de la série Spawn - La Saga Infernale, rééditant donc dans un format intégrale les publications librairie de Spawn. Ce tome 20 est la continuité direct du précédent, et réédite les tomes 3 et 4 de La Saga Infernale, soit les chapitres 213 à 224 de la publication américaine. Nous ne suivons pas Al Simmons, le Spawn original, mais Jim Downing, accompagné par Sara, une infirmière, et Marc, un journaliste. Ce dernier enquête sur le passé oublié de Jim.

Commencer Spawn par ce tome n’est pas vraiment recommandé, le précédent serait plus judicieux. Si vous avez appréciez le tome 19, vous ne serez pas dépaysé par le tome 20 qui est dans la droite lignée. L’intrigue était totalement relancée autour des mystères qui entourent ce nouveau personnage de Jim. Toute la série repartait sur de nouvelles bases, tout en restant proche de l’ambiance originale. La fiche de route est bien tracée, et dans ce tome, le lien avec des personnages connus de l’univers Spawn continue à se faire.

Ce tome 20 est très important pour Jim. De grosses révélations sont faites, et des combats importants ont lieu. D’ailleurs, à la mi-album, des intrigues importantes, initiées lors du précédent tome, sont conclues. La deuxième partie laisse ensuite une bonne place à l’action. Bref tous les ingrédients de Spawn sont là pour passer un excellent moment en lisant un album qui marque la moitié de la série La Saga Infernale. La BD est en revanche assez bavarde, avec beaucoup de texte, alors qu’il semble que la narration aurait pu être plus concise. Heureusement, la traduction d’Alex Nikolavitch empêche la lecture d’être déplaisante.

Au niveau du dessin, l’intégralité de l’album est réalisé par Szymon Kudranski. Si vous êtes un peu familier avec Spawn, vous avez déjà du croiser son trait, au moins dans le tome précédent. Son dessin peut parfois paraître grossier, mais son jeu sur l’obscurité et les ombres masque ces défauts, donnant une certaine ambiance à ses planches. Son Spawn est en revanche parfaitement maîtrisé et en impose. Certains combats sont très bien retranscrits, et on ressent la puissance des personnages.

Ce tome s’inscrit dans la continuité des autres, et est notamment intimement lié au précédent. L’histoire qui y est racontée est intéressante, à la fois pour le néophytes que pour les amateurs du personnage. Cette relance de la série pouvait inquiéter, mais elle est finalement réussie, et finira par retomber à peu près sur ses pattes. Il est d’ailleurs assez étonnant de voir comment la série Spawn a pu se renouveler ces trente dernières années.