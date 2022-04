[Sorties Comics] Mardi 19 Avril

Akiléos



Pas de note

La vie change rapidement pour Amy et ses amis. Une nouvelle romance fleurit entre Tamara et Shafer. Zeph prend une décision courageuse. Oliver s’apprête à quitter Kokomo pour protéger Amy, mais elle refuse de l’abandonner. Elle se lance à la poursuite de la vérité et découvre de nouvelles informations cruciales sur Oliver ! Il serait lié à une mystérieuse organisation militaire, et tout ça menace de se retourner contre Amy et ses amis… avec des résultats potentiellement tragiques qui prennent une tournure surnaturelle !

Prix : 18€