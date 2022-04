Thor: Love & Thunder se dÃ©voile enfin avec un teaser !

Avec une sortie programmée le 8 juillet prochain, les prochaines aventures du dieu du tonnerre se faisaient plutôt discrètes et seulement certaines fuites de visuels occupaient l'attente des fans. Attente désormais terminée puisque les premières images officielles de Thor : Love & Thunder sont enfin arrivées.

Clairement, on retrouve l'atmosphère installée par Taika Waititi dans Ragnarok, cette fois-ci au service d'une quête d'identité pour le personnage incarné par Chris Hemsworth qui a vécu pas mal de choses pendant le dyptique Infinity War-Endgame. Le retour des Gardiens de la Galaxie est d'ailleurs bel et bien confirmé, reste à voir s'ils accompagneront Thor au-delà de la première partie du film. En tout cas, il ne restera pas seul très longtemps puisque l'on a aussi droit au premier aperçu tant attendu de Natalie Portman dans la peau de la déesse, avec une Jane Foster brandissant Mjolnir.

De plus, on découvre aussi de manière moins frontale Zeus, incarné par Russel Crowe dont on aperçoit la main brandir le tonnerre du dieu grec. Pas de visuel cependant concernant le grand méchant du film, Gorr interprété par Christian Bale. Il faudra sûrement attendre un trailer en bonne et due forme pour avoir une meilleure idée de l'histoire.

En attendant, c'est aussi une affiche qui a été dévoilée :