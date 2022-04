Urban Comics annonce la série Sleeper

Parmi les annonces d’Urban Comics pour Août et Septembre, c’est l’arrivée d’une nouvelle série dans le DC Black Label qui risque de remémorer des souvenirs pour les vieux lecteurs. Il s’agit de la série Sleeper publiée une première fois par Panini Comics dans la collection 100% WildStorm en 4 tomes de 2008 à 2010.

Se déroulant dans l’univers Wildstorm (The Authority), on y suit l’agent Holden Carver travaillant sous couverture dans l’organisation dirigée par TAO, un vilain des WildC.A.T.s, dans le but de la faire tomber. Il n’est cependant pas sans défense puisqu’il tire ses pouvoirs de la douleur qu’il reçoit.

Il s’agit d’une des premières collaborations du duo à succès Ed Brubaker (Fatale, Captain America) et Sean Phillips (Reckless, Marvel Zombies), qu’on retrouve chez Delcourt avec Pulp, Criminal…

Le premier tome se base sur le contenu VO Sleeper Book One et contiendra Point Blank #1-5 et Sleeper #1-12. Il sortira le 26 août pour 35 euros.