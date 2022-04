[Zap' MDCU] Sorties du 06/04/2022: X-Men Red

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 6 avril ! Chez DC Comics, on a testé Earth-Prime consacré aux séries de l'Arrowverse et on continue de suivre Suicide Squad, Batman et Batman: Killing Time. Chez Marvel, on a été voir X-Men Red, la conclusion de Devil's Reign et on poursuit la lecture de She-Hulk et Strange. En indé, on a été lire The Joneses chez AWA et Alice Ever After chez Boom!.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) THE BROKEN LAND Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Russell Dauterman Ecrit par Al Ewing Dessiné par Stefano Caselli Couverture de Russell Dauterman





(1) Alice Ever After #1 Ecrit par Dan Panosian Dessiné par Dan Panosian & Giorgio Spalletta Couverture de Dan Panosian Ecrit par Dan Panosian Dessiné par Dan Panosian & Giorgio Spalletta Couverture de Dan Panosian

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(2) Conclusion Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Marco Checchetto Couverture de Marco Checchetto Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Marco Checchetto Couverture de Marco Checchetto





(1) She-Hulk #3 Ecrit par Rainbow Rowell Dessiné par Roge Antonio Couverture de Jen Bartel Ecrit par Rainbow Rowell Dessiné par Roge Antonio Couverture de Jen Bartel





(1) Strange #2 Ecrit par Jed MacKay Dessiné par Marcelo Ferreira & Don Ho Couverture de Bjorn Barends Ecrit par Jed MacKay Dessiné par Marcelo Ferreira & Don Ho Couverture de Bjorn Barends

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Defunded Part 1 Ecrit par Dennis Hopeless Dessiné par Eduardo Pansica, Julio Ferreira & Dexter Soy Couverture de Eduardo Pansica & Julio Ferreira Ecrit par Dennis Hopeless Dessiné par Eduardo Pansica, Julio Ferreira & Dexter Soy Couverture de Eduardo Pansica & Julio Ferreira

LES GRANDS DE L'INDé