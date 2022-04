[Sorties Comics] Mardi 12 Avril

Urban Comics



Pas de note

Le Joker est mort. C'est désormais une certitude.

Mais qui, de Batman ou d'une menace autrement plus malfaisante, a pu mettre fin au règne de terreur du clown criminel ?

Batman, retrouvé inconscient près du corps de son ennemi, est incapable de mettre ses souvenirs en ordre. Pire, il en vient à douter de la réalité elle-même. Pour l'accompagner, et le perdre un peu plus ?, le justicier reçoit l'aide providentielle de John Constantine au cours d'une enquête qui l'amènera à frayer avec les forces mystiques tapies au coeur de Gotham.

Contenu : Damned #1-3

Prix : 0€