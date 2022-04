Une nouvelle série All-Out Avengers !

Marvel annonce une nouvelle série régulière consacrée à sa plus formidable des équipes, avec All-Out Avengers ! Elle débutera en septembre prochain, et sera réalisée par l'équipe créative composée de Derek Landy, Greg Land, Jay Leisten et Frank D'Armata. Apparemment sans lien avec tout ce qui peut se passer du côté de la série principale de Jason Aaron, ou même de l'event Judgment Day à venir, le concept de cette nouvelle série sera de plonger directement dans l'action ! On nous promet de la baston d'abord, et des explications ensuite.

Le premier numéro verra tous vos Avengers favoris, Captain America, Iron Man, Thor, Spider-Man, Captain Marvel, Black Panther, Blade, et Spider-Woman, tenter de surmonter les obstacles et dénouer une situation chaotique qui implique une nouvelle vilaine de Marvel... Ils vont devoir réaliser des exploits comme jamais auparavant alors que chaque numéro à couper le souffle fera monter les enjeux de plus en plus dans cette saga véritablement imprévisible.

Tout un programme ! Dont nous aurons un avant-goût dans le numéro Free Comic Book Day: Spider-Man/Venom #1.