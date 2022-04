Savage en financement participatif sur Ulule

On ne change pas les bonnes habitudes pour Bliss Edition qui lance une nouvelle campagne participative pour l'univers Valiant. Cette fois-ci consacré au personnage de Savage, dont ses origines étaient contées dans le récit du même nom sorti en 2019. Toutefois, les deux tomes peuvent se lire de façon indépendante.

Ayant grandi sur une île inexplorée pleine de dangers préhistoriques, Kevin Sauvage a du mal à s’adapter à sa nouvelle vie de célébrité londonienne. La nature lui manque. Heureusement, son ancienne vie le rattrape lorsque des dinos mutants débarquent et menace d’envahir l’Angleterre !

Ce récit complet en quatre numéros est écrit par Max Bernis (Moon Knight Legacy) et dessiné par Nathan Stockman (Iceman).

Comme d'habitude, la campagne offre la possibilité de recevoir plusieurs contreparties. Soit des packs pour obtenir d'anciens titres. Les habituels goodies (Marques-pages, prints), ainsi qu'une couverture exclusive à Ulule de Joe Quinones (Howard le Canard) limitée à 150 exemplaires, il en reste actuellement 32 exemplaires. À noter qu'à l'heure où j'écris ces lignes, le projet est déjà financé à 131%, et qu'il vous reste 5 jours (!) pour participer à la campagne.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la sortie nous vous renvoyons sur la page du projet.