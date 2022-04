L'avenir d'Ezra Miller dans le DCEU incertain

Quoiqu'on pense de ses prestations, l'acteur Ezra Miller, interprète de Flash au cinéma, se fait remarquer par des comportements problématiques. En effet, le 28 mars dernier, il a été arrêté pour harcèlement et trouble de l'ordre public à Hawaii, après une altercation avec deux patrons de bar. Suite à ça, il a menacé un couple qui a du demander une ordonnance restrictive à la Justice . Bref, ce n'est pas la première fois que l'acteur se fait remarquer, puisqu'on se souvient de la vidéo de 2020 où il étranglait une femme...

Tout ça pour en venir au fait que, d'après le magazine Rolling Stone, Warner se pose sérieusement la question de l'avenir de l'acteur dans ses productions. Les exécutifs se sont en effet réunis en urgence le 30 mars dernier. La décision est pour l'instant de mettre en pause tous les futurs projets d'Ezra Miller, incluant ses apparitions dans le DCEU. Le film The Flash ne devrait pas être impacté, mais il est possible que le costume du super-héros ne soit plus jamais porté par l'acteur par la suite. De même, Les Animaux Fantastiques risque de perdre un nouvel acteur, après Johnny Depp. Affaire à suivre donc !