Kinaye relance Lumberjanes en VF via Ulule

Après une première publication chez Urban Comics en cartonnée puis en souple qui n'a pas trouvé son public, c'est Kinaye, éditeur de comics spécialisé dans la jeunesse, qui s'attache de publier la série entièrement !

Pour ceux qui ne connaissent pas la série Lumberjanes, on y suit un groupe de 5 jeunes filles du camp de Miss Qiunzella Thiskwin Penniquiqul Thistle Crumpet vivant des aventures où se mêlent humour et fantastique. On y retrouve des personnages drôles et attachants, ainsi que de nombreuses thématiques abordées pendant la série. On retrouve Grace Ellis, Shannon Watter et ND Stevenson au scénario et Brooklyn A. Allen aux dessins.

La série a connu une longue longévité se terminant au numéro 75 en 2020 et connaissant plusieurs spin-offs, notamment un crossover avec Gotham Academy. Elle a aussi remportés de nombreuses récompenses dont 2 Eisner Awards en 2015 pour les catégories Meilleure nouvelle série et Meilleure publication pour adolescents.

L'objectif de Kinaye est de publier la série en intégrales de 10 tomes, pour un rythme de sortie de 2 tomes par an. Avec un 1er tome pour le mois de Mai. Cette campagne de pré-commande permet à l'éditeur de se lancer sereinement dans l'édition de cette série dans un contexte où les comics hors licences peuvent avoir du mal à se vendre et avec le contexte de crise de papier actuelle.

La campagne offre la possibilité de recevoir plusieurs contreparties. Que ça soit des packs pour obtenir les 2 premiers tomes ou d'autres Comics Jeunesse de l'éditeur. Ainsi que les habituels goodies, ici un print pour le 100% et un Badge pour le 150%. À noter qu'à l'heure où j'écris ces lignes, le projet est déjà financé à 84%.

Pour toutes les informations du projet et les contreparties, ainsi que plus de détails sur la sortie nous vous renvoyons sur la page du projet.