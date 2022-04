[Zap' MDCU] Sorties du 30/03/2022: War for Earth-3

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 30 mars ! Chez Image Comics, on poursuit la lecture de Righteous Thirst for Vengeance de Rick Remender. Chez DC Comics, on a lu la conclusion de War for Earth-3, on débute Shadow War et on continue de lire Swamp Thing et DC vs Vampires. Chez Marvel, on retiendra le lancement de Immortal X-Men et la conclusion de Dark Ages.

Vous pouvez toujours participer à cette rubrique, il vous suffit pour ça de laisser vos critiques sur les fiches des numéros, que vous trouverez listées chaque semaine dans le calendrier des sorties VO. Elles apparaitront ensuite dans les numéros du Zap à la vue de tous.

LES GROSSES SORTIES





(2) The War for Earth-3 Part 5 Ecrit par Robbie Thompson & Dennis Hopeless Dessiné par Kieran McKeown, Ariel Olivetti & Dexter Vines Couverture de Rafa Sandoval





(1) A Righteous Thirst for Vengeance #6 Ecrit par Rick Remender Dessiné par Andre Lima Araujo Couverture de Andre Lima Araujo





(1) Part 1: The Left Hand Ecrit par Kieron Gillen Dessiné par Lucas Werneck Couverture de Mark Brooks

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Dark Ages Conclusion Ecrit par Tom Taylor Dessiné par Iban Coello Couverture de Iban Coello

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE





(1) Alpha - Shadow War Part 1 Ecrit par Joshua Williamson Dessiné par Viktor Bogdanovic & Daniel Henriques Couverture de Jonboy Meyer





(1) DC vs Vampires Part 6 Ecrit par James Tynion IV & Matthew Rosenberg Dessiné par Otto Schmidt, Daniele Di Nucuolo, Simone DiMeo & Rex Lokus Couverture de Otto Schmidt