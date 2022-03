[Sorties Comics] Mercredi 30 Mars

Panini Comics



Pas de note

Cet ouvrage présente certains des plus célèbres affrontements entre le Tisseur et le Vampire Vivant, sous la plume de Stan Lee, Roy Thomas, Todd McFarlane et Paul Jenkins, et les crayons de Gil Kane, du même McFarlane et de Paolo Rivera.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 100-103, Spider-Man (1990) 13-14 et Spectacular Spider-Man (2003) 14, précédemment publiés dans SPIDER-MAN CLASSIC 6, MARVEL ICONS : SPIDER-MAN PAR TODD MCFARLANE et SPIDER-MAN (V2) 60)

Prix : 20.99€