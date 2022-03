Batman Bimestriel s'offre un relaunch pour l'ère Infinite Frontier

Si le comics en Kiosque n'est plus ce que c'était, il reste quelque irréductible qui continuent à proposer une dose de comics en kiosques pour les fans du format. C'est le cas pour Urban Comics qui continue avec le magazine Batman Bimestriel depuis 2019. Cette année, le magazine s'offre un relaunch à l'occasion de l'arrivée des titres DC dans la période Infinite Frontier.

La formule de ce relaunch reste la même que la précédente, on retrouve 2-3 épisodes des séries Batman et Detectives Comics (Pas de précisions si elles seront accompagnées de leurs récits back-ups), accompagnée d’un récit complet inédit en librairie. Pour le 1er numéro qui sortira le 8 Juillet 2022, il contiendra un récit complet en 6 numéros dédiés à Katana, tirée du titre Suicide Squad : Black Files datant de l'époque DC Rebirth. Pour le second numéro de Septembre, ça sera cette fois-ci les 7 premiers numéros du titre Deathstroke Inc. écrit par l'increvable Joshua Williamson (Flash Rebirth, Infinite Frontier) qui nous serons proposés.

Le prix pour ce relaunch reste le même que l’ancienne formule, à savoir 12,99 € pour 288 pages. Vous pouvez retrouver le résumé pour le 1er numéro ci-dessous :