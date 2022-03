Moon Knight : le premier extrait est là !

Plus que deux petites semaines avant la sortie de la prochaine série Marvel Disney+, Moon Knight. Comme l'attente est longue, voici un nouvel extrait.

Rien de spectaculaire, pas d'action grandiloquente mais cette minute établit bien l'ambiance de la série. Une mise en scène centrée sur les reflets, une incompréhension de l'environnement de Steven et un Oscar Isaac plus qu'à apeuré à cause d'une vieille dame... ou bien est-ce autre chose ?

Moon Knight, de Jeremy Slater, sortira sur Disney+ le 30 mars 2022.