[Zap' MDCU] Sorties du 09/03/2022: Punisher

Nouveau numéro de la rubrique MDCU consacrée aux sorties VO hebdomadaires !

C'est parti pour les sorties du 09 mars ! Chez DC Comics, c'est le début du crossover Trial of the Amazons et on continue de suivre I Am Batman et Detective Comics. Chez Marvel, c'est l'arrivée d'une nouvelle série Punisher menée par Jason Aaron et Jesus Saiz et on a lu la suite de Devil's Reign et X Deaths of Wolverine . Du côté de Boom Studios, on reste fidèle à Mighty Morphin et Seven Secrets.

LES GROSSES SORTIES





(1) Mighty Morphin #17 Ecrit par Mat Groom Dessiné par Moises Hidalgo Couverture de In-Hyuk Lee Ecrit par Mat Groom Dessiné par Moises Hidalgo Couverture de In-Hyuk Lee





(1) Deaths of Future Past Ecrit par Benjamin Percy Dessiné par Federico Vincentini Couverture de Adam Kubert Ecrit par Benjamin Percy Dessiné par Federico Vincentini Couverture de Adam Kubert





(1) Trial of the Amazons Part 1 Ecrit par Becky Cloonan, Michael Conrad, Joëlle Jones, Stephanie Williams Dessiné par Elena Casagrande, Laura Braga, Joëlle Jones, Skylar Patridge Couverture de Jim Cheung Ecrit par Becky Cloonan, Michael Conrad, Joëlle Jones, Stephanie Williams Dessiné par Elena Casagrande, Laura Braga, Joëlle Jones, Skylar Patridge Couverture de Jim Cheung

ALL-NEW, ALL-DIFFERENT MARVEL





(1) Chapter 1: The Blessings of War Ecrit par Jason Aaron Dessiné par Jesus Saiz & Paul Azaceta Couverture de Jesus Saiz Ecrit par Jason Aaron Dessiné par Jesus Saiz & Paul Azaceta Couverture de Jesus Saiz





(1) Devil's Reign Part 5 Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Marco Checchetto Couverture de Marco Checchetto Ecrit par Chip Zdarsky Dessiné par Marco Checchetto Couverture de Marco Checchetto

DC, TON UNIVERS IMPITOYABLE

LES GRANDS DE L'INDé